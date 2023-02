Tag der Präsentation Berufskolleg Niederberg kann Technik

Heiligenhaus/Niederberg · Die Studierenden der Fachschule für Technik präsentierten in vier Teams öffentlich ihre Arbeiten. In Kooperation mit Unternehmen hatten sie an effizienten und umweltschonenden Lösungen gearbeitet.

22.02.2023, 16:26 Uhr

Eine Gruppe hat mit der Firma Puky zusammengearbeitet. Foto: Blazy, Achim (abz)