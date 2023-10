Zusammenarbeit im Bergischen Museums-Netzwerk will enger zusammenarbeiten

Neben den Heiligenhauser Museen haben sich unter anderem auch der Zeittunnel in Wülfrath, das dortige Niederbergische Museum, das Schloss- und Beschlägemuseum in Velbert und das Eisenbahnmuseum in Erkrath angeschlossen. Aber auch das Fabry-Museum in Hilden und Haus Graven in Langenfeld gehören zum Verbund. Und es gibt einen gemeinsamen Internetauftritt unter www.bergischemuseen.de, wo alle Museen mit Kurzbeschreibungen, aktuelle Veranstaltungen und auch Ausflugstipps zu finden sind, sowie die Broschüren zu den bisherigen Themenjahren.