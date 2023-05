Jubiläum in Heiligenhaus 100 Jahre Rathaus – und was Heiligenhauser zu erzählen haben

Bis zum 11. Juni können alle mitmachen, indem sie ihre Erinnerungen bei der Stadt einreichen. Die 20 besten Einsendungen erhalten einen Stadtgutschein für den Heiligenhauser Einzelhandel. Die Einsendungen werden im Rahmen der Feierlichkeiten zum Rathausjubiläum präsentiert. Einsendungen können mit dem Stichwort „Rathausgeflüster“ entweder per Post an Stadt Heiligenhaus, Hauptstraße 157, 42579 Heiligenhaus oder per E-Mail an BM-Buero@heiligenhaus.de gesendet werden.