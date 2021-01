Feuerwehr Heiligenhaus : Bei der Feuerwehr herrscht selten Alltag

HEILIGENHAUS Feuerwehreinsätze gleichen sich nie: Fünf Wehrleute erzählen von Erlebnissen und Begebenheiten, die ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind.

„In meiner langjährigen Tätigkeit bei der Feuerwehr gibt es zahlreiche Einsätze, die in Erinnerung geblieben sind. Neben den ersten prägenden Einsatzerfahrungen, gab es aber Anfang des letzten Jahres eine Situation, die ich nicht so schnell vergessen werde“, sagt Brandamtmann Ralf Mader.

„Auf dem Rückweg von einer Dienstreise kam ich mit meinem Dienstfahrzeug bei einem tödlichen Verkehrsunfall auf einer Autobahn als Ersthelfer an der Unfallstelle an, wenige Minuten nachdem er sich ereignet hatte. In der Regel hat man als alarmierte Einsatzkraft Zeit, sich während der Anfahrt auf den Einsatz vorzubereiten, zum Beispiel schon die ersten Maßnahmen in Gedanken vorplanen. Hier wurde ich allerdings ins kalte Wasser geworfen. Es galt, schnell seinen Kopf in den Einsatzmodus zu bringen, um dann die Erkundung durchzuführen, den Kollegen eine entsprechende qualifizierte Rückmeldung mit den Ergebnissen zu geben und die Erstmaßnahmen zu beginnen, bis dann die Kollegen mit ausreichend Personal übernehmen konnten.“

Für Brandinspektor Andreas Braig sind es kleine Erinnerungen und Erlebnisse, die immer mal wieder in den Kopf kämen: „Was zu erzählen gibt es allemal.“ So habe die Mehrheit der Bevölkerung zwar großes Verständnis für die Arbeit der Wehrleute, „immer wieder erleben wir aber auch Unverständnis von einigen Bürgern an der Einsatzstelle. Ich erinnere mich noch, ich wurde zu einer Erstversorgung alarmiert, früh morgens. Ich dachte, ich sehe nicht richtig als ein Nachbar sich in mein abgestelltes Einsatzfahrzeug setzte und es einfach umparkte. ‚Ich muss zur Arbeit‘ wurde mir mit Unverständnis hinterhergerufen. Da kann man nur mit dem Kopf schütteln, in solchen Momenten ist man einfach nur sprachlos. Oder ein weiteres Beispiel, als wir im Winter Schnee und Eis in der Innenstadt von den Dächern räumten, gingen die Passanten mit völliger Selbstverständlichkeit unter der Absperrung hindurch. Sie würden ja immer zu diesen Bäcker gehen. Tatsächlich fehlte bei einer Passantin auch nicht mehr viel. Als sie die Absperrung passierte, fiel ein dicker Eisbrocken vom Dach und man konnte ihr anmerken, dass der Schrecken tief saß.“