Evangelische Gemeinde in Heiligenhaus : „Sieben Wochen ohne“ – Fastanaktion virtuell begleitet

Am Aschermittwoch beginnt in der Evangelischen Gemeinde die Fastenaktion unter besonderen Vorzeichen. Foto: dpa-tmn/Franziska Koark

Heiligenhaus Zwei Gruppen, eine Idee: Die evangelische Kirchengemeinde Heiligenhaus beginnt am Aschermittwoch die Passionszeit in Form einer Online-Begleitung.

Die Idee: In diesen Wochen werden vierzehntägig virtuelle Treffen folgen. In den dazwischenliegenden Wochen gibt es jeweils eine Andacht, Anregungen oder Ähnliches zum Abholen, oder es wird vorbeigebracht. Unterstützend hierzu gibt die Homepage www. 7-wochen.de alle nötigen Informationen, Hintergrundwissen und Impulse bekannt.

Wie einst der US-amerikanische Börsenmakler und anonym publizierende Aphoristiker Henry Stanley Haskins es ausdrückte: „Was vor uns liegt und was hinter uns liegt, ist nichts im Vergleich zu dem, was in uns liegt. Wenn wir das, was in uns liegt, nach außen in die Welt tragen, geschehen Wunder.“ Darum geht es auch den Heiligenhauser Organisatorinnen: „Wir wollen störende Blockaden aus unserem Alltag und unserem Inneren lösen und durchbrechen.“