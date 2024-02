Straßenumbau in Heiligenhaus Baumfällungen an der Bergischen Straße

In Vorbereitung für die weiteren Bauabschnitte der Straßenbaumaßnahme Bergische Straße werden nun am Rosenmontag, 12. Februar, zwischen der Gartenstraße und der Nonnenbrucher Straße vier Bäume im Gehwegbereich und zwei weitere in einer Nebenfläche entnommen. Die restlichen zehn Straßenbäume wurden in die Planung eingepasst, damit diese stehen bleiben können. Zudem werden in diesem Planungsabschnitt noch zusätzlich weitere zehn Straßenbäume gepflanzt, so dass am Ende sechs Bäume mehr den Straßenraum begleiten als vorher.