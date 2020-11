Wegen Corona-Pandemie : Awo bietet Mittagstisch zum Mitnehmen an

Awo bietet Mittagstisch zum Mitnehmen an

Heiligenhaus (RP) Die Corona-Pandemie beeinträchtigt die Arbeit der Arbeiterwohlfahrt stark. So musste die Begegnungsstätte in Heiligenhaus aufgrund der Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung für den Monat November geschlossen werden.

Präsent sein möchte die Arbeiterwohlfahrt aber dennoch. So wird das jeweils frisch gekochte Mittagessen auch während der Schließung angeboten und zur Abholung bereitgestellt. Die Teilnahme muss, wie auch bisher, jeweils montags telefonisch (Telefon 02056 69212) angemeldet werden.

Die Mitarbeiter werden auch darüber hinaus für die Mitglieder und Gäste da sein und telefonische und persönliche Beratungen anbieten. So ist die Begegnungsstätte unter der Rufnummer 02056 69212 auch während der veranstaltungslosen Zeit ansprechbar.

Kita in Hilden wegen Corona geschlossen

Corona-Pandemie in Hilden

Corona-Pandemie in Hilden : Kita in Hilden wegen Corona geschlossen

Weihnachtstannen in NRW werden wegen Corona-Pandemie wohl teurer

„Viele fragen schon nach Bäumen“ : Weihnachtstannen in NRW werden wegen Corona-Pandemie wohl teurer

Zu Beratungen, insbesondere auch in sozialen Angelegenheiten, kann nach telefonischer Terminvereinbarung jeweils eine Person (beziehungsweise Ehepaare) zur Beratung in die Begegnungsstätte an der Schulstraße 8 kommen. Die Mitarbeiter sind von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 15.30 Uhr zu erreichen.