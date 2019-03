Heiligenhaus: Autozulieferer Küpper steht vor dem Aus

Heiligenhaus Verhandlungen über einen Sozialplan für die 200 Mitarbeiter haben begonnen. Der Betrieb in der Traditionsgießerei soll am 30. Juni enden.

Paul Köhnes arbeitet als Redakteur in der Lokalredaktion Ratingen/Heiligenhaus.

Beinahe zeitgleich mit der Demonstration kam gestern die Nachricht des Insolvenzverwalters auf den Tisch: Der Gießerei Küpper droht in Heiligenhaus das endgültige Aus. Die Traditions-Gießerei beschäftigt noch rund 200 Menschen. Nach Angaben von Dr. Jens Schmidt (Wuppertaler Kanzlei Runkel, Schneider Weber) ist der letzte verblieben Investor abgesprungen. Womit eine Fortführung de Betriebs über den 30. Juni diesen Jahres hinaus unmöglich sei.

Eine Entwicklung, die sich aus Sicht von IG-Metall-Vertreter Daniel Ullsperger seit Tagen abzeichnete. „Allenfalls ein Wunder kann die Schließung verhindern.“ So war der Aufruf der Gewerkschaft zur Demonstration auf dem Rathausplatz gestern zugleich eine aktuelle Analyse: „Es ist ein Skandal, dass bereits fünf Monate nach Beendigung der ersten Insolvenz im Dezember 2018 erneut ein Insolvenzantrag beim zuständigen Amtsgericht gestellt werden musste“, schreibt Gewerkschafts-Geschäftsführer Hakan Civelek. Erst unlängst hatte der Insolvenzverwalter über den Stand des Verfahrens informiert (unsere Redaktion berichtete).

Investorensuche: Nach Angaben von Daniel Ullsperger (IG Metall) werden hier im vorläufigen Insolvenzverfahren weiterhin Investoren gesucht. Das Velberter Werk sei in etwa genau so groß wie der Heiligenhauser Standort.

Andere Persoektive: Am zweiten Küpper-Standort, der Metallverarbeitung in Velbert, stellt sich die Situation anders dar. Es ist aktuell nicht von Schließung bedroht.

Die Ursachen für die derzeitige Lage – 80 Mitarbeiter erhielten schon im vergangenen Jahr Kündigung und Abfindungen – stellen sich für Ullsperger so dar: Großkunden trügen die Verantwortung, auch für die Auswahl der Investoren. Es sei inakzeptabel, dass der Rest der Belegschaft im Fall einer Werkschließung leer ausgehen könne. Der Aufruf endet mit dem Satz: „Wenn das Unternehmen schon keine Zukunft mehr hat, fordern wir zumindest vernünftige Abfindungen, damit die Lebensleistung der Beschäftigten gewürdigt wird.“ Konkret: Im vergangenen Jahr wurde ein Sozialplan für die 80 Gekündigten mit einem Volumen von 1,4 Millionen Euro ausgehandelt. Ullsperger dazu: „Das Durchschnittsalter der Beschäftigten liegt bei 56 Jahren. Sie haben de facto wenig Chancen, auf dem Arbeitsmarkt neue Stellen zu finden.“

Hochzeitsgesellschaft in Luxusautos blockiert A3 für Fotoshooting

Vorfall bei Ratingen : Hochzeitsgesellschaft in Luxusautos blockiert A3 für Fotoshooting

British-Airways-Flieger nach Düsseldorf landet versehentlich in Edinburgh

Wie konnte das passieren? : British-Airways-Flieger nach Düsseldorf landet versehentlich in Edinburgh

Hochzeitsgesellschaft in Luxusautos blockiert A3 für Fotoshooting

Vorfall bei Ratingen : Hochzeitsgesellschaft in Luxusautos blockiert A3 für Fotoshooting

Autozulieferer in Heiligenhaus

Autozulieferer in Heiligenhaus : Trotz Insolvenzverfahren - Betrieb bei Küpper geht weiter

„Die Mitarbeiter haben unter hohem Einsatz für das Überleben ihres Betriebes bis zuletzt gekämpft und nie aufgegeben. An der Belegschaft lag es nicht. Sie haben in einer außerordentlich schwierigen Phase über viele Monate Großes geleistet und dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken“, sagt Insolvenzverwalter Schmidt. Rückblickend fasst er alle Bemühungen so zusammen: „Ich habe alles versucht, um gemeinsam mit den Kunden und den Interessenten eine tragfähige Zukunftslösung für Küpper Heiligenhaus zu finden. Aber letztlich sind alle Interessenten abgesprungen, weil ihnen das Risiko zu hoher laufender Verluste bei zu geringen Umsätzen zu hoch erschien.“