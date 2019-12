Campus Heiligenhaus : Wie Maschinen lernen – hohe Auszeichnung für Forscher

Prof. Dr. Jörg Frochte (re.) erhält seine Urkunde für den besten Forschungsbeitrag von Graham Williams, Director of Data Science, Cloud AI and Research, Microsoft Asia Pacific:. Foto: RP/Campus Velbert/Heiligenhaus der Hochschule Bochum

Heiligenhaus Für Jörg Frochte war es eine erfolgreiche Reise nach Australien. Sein Fachkonferenz-Beitrag dort gehörte zu den Top-Werken, die besondere Beachtung fanden.

(RP/köh) Prof. Dr. Jörg Frochte vom Campus Velbert/Heiligenhaus ist Anfang Dezember im australischen Adelaine für seine Forschung im Bereich Maschinelles Lernen ausgezeichnet worden. Er nahm dort an der Fachkonferenz „Australasian Data Mining“ teil und stellte seine neusten Forschungsergebnisse vor.

Der Campus selbst setzt verstärkt auf die Erforschung Künstlicher Intelligenz. Das brachte bereits 2018 einen hochdotierten Förderpreis ein. Bei dieser Gelgenheit hatte Frochte seinen Ansatz so verdeutlicht: „Künstliche Intelligenz (KI) steckt in immer mehr Software und ermöglicht dieser, flexibler auf ihre Umwelt, und damit auch den Menschen, zu reagieren. Es ist ein Oberbegriff unter den auch das maschinelle Lernen fällt. Anwendungen hiervon sind das Erkennen von Texten, Bildinhalten, die Spracherkennung, Kommunikation oder eben stetiges Dazulernen, um sich an neue Herausforderungen anzupassen.“ Das Vorgehen auf dem Campus: „Wir forschen hier schon lange daran, wie eine Maschine selbständig Wissen aus Erfahrungen generieren kann.“