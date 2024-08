Mitten in Heiligenhaus Ausstellung erzählt die Geschichte der Siedler

Peter Wensierski wurde 1954 in Heiligenhaus geboren und wuchs in der Siedlung Gerhart-Hauptmann-Straße auf. Nach seinem Studium war er von 1979 bis zu einem Einreiseverbot im Jahre 1985 Reisekorrespondent für den Evangelischen Pressedienst in der DDR. Ab 1986 war er für das Magazin „Kontraste“ tätig, ab 1993 Redakteur im Deutschlandressort beim Spiegel. Er lebt heute in Berlin, ist aber nach wie vor regelmäßig in Heiligenhaus zu Gast.