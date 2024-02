Ausbildungsbörse der Schlüsselregion Firmen und Hochschulen stellen sich vor

Das Halbjahr ist geschafft – jetzt geht es in den Endspurt zum Schulabschluss. Wie es danach weiter gehen kann, zeigt die Ausbildungsbörse der Schlüsselregion am 17. Februar im EMKA Sportzentrum in Velbert. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr präsentieren über 40 Unternehmen und vier Hochschulen rund 170 offene Ausbildungsstellen und Duale Studienplätze mit Start im Sommer.