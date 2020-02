Gedenken : Arbeitskreis berät über neue „Stolpersteine“

Heiligenhaus (köh) Der Beschluss liegt seit September vergangenen Jahres vor, jetzt geht es um die Umsetzung. Es geht um die Verlegung weiterer „Stolpersteine“ für drei Heiligenhauser jüdischen Glaubens, die Opfer des Holocaust wurden: Hildegard Oss, Siegmund Oss und und Günter Oss.

Recherchen haben die Verwaltung ein beträchtliches Stück weitergebracht. Tatsächlich bestätigte die nochmalige Recherche des Stadtarchivars Dr. Bayer, dass es sich bei dem letzten gemeinsamen Wohnsitz der Familie Oss um die Meldeadresse „Leubeck 31“ handelte. Zum angegebenen Zeitpunkt trug das „Haus Hefelmann“ diese Adressierung. Das Verlegen der Stolpersteine im heutigen Hefelmann-Park wird durch die Stadt Heiligenhaus ermöglicht. Die Fertigung und die Verlegung der Stolpersteine wurde bei der Stiftung beantragt. Die Zuweisung eines Termins steht noch aus, wird aber nach Auskunft der Institution nicht vor Februar 2021 erfolgen. Über die Verlegung weiterer „Stolpersteine“ berät der eigens hierfür gegründete Arbeitskreis nach Mitteilung des Kulturbüros in seiner nächsten Sitzung am 12. März.

Bereits im Mai vergangenen Jahres veröffentlichte der pensionierte Gesamtschullehrer Rainer Köster ein Buch, in dem er das Schicksal von über 180 Opfern des Nazi-Regimes rekonstruiert, die eine Verbindung zur niederbergischen Gemeinde Heiligenhaus haben. In dem Werk beschäftigt er sich über die Judenverfolgung hinaus mit Menschen, die ins Zielkreuz der NS-Schergen gerieten. Dies sei, seines Wissens nach, zusammenhängend so bisher noch nicht geschehen.