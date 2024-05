Heiligenhauser Verkehrsplaner auf der Zielgeraden Wie Parken funktionieren soll

Zugrunde liegen aktuelle Zahlen. Für den Pkw-Verkehr stehen in der Stadt 1250 kostenlose Stellplätze zur Verfügung, die unterschiedlich lange genutzt werden dürfen. In den vergangenen Jahren wurde die Qualität des Parkens immer wieder mit Zählungen systematisch überprüft. Die Auslastung an den Markttagen lag maximal im Bereich von etwa 80 Prozent, so dass gewährleistet ist, dass die Gesamtzahl an Parkplätzen für die Innenstadt von Heiligenhaus ausreichend ist. Diese Statistik soll wird in diesem Jahr fortgeschrieben. wie dann damit umzugehen ist, ergibt sich aus dem „Feedback der Verkehrsüberwachung und des Stadtmarketings im Austausch mit den Händlern und der Gastronomie“, wie es in den Ausschussunterlagen heißt. Abweichend von der ursprünglichen Planung soll es nun vier unterschiedliche Zonen geben.