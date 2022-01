Verkehr in Heiligenhaus : Mobilitätskonzept: Bürger haben online das Wort

Verkehr in Heiligenhaus

Das Thema „Radwege“ wird in den Online-Kommentaren oft aufgegriffen. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Zum Start des Nachdenkens über eine langfristige Strategie gibt es einen ganzen Katalog von Fragen, die jedermanns Alltag in irgendeiner Form betreffen.

In den Worten der Stadtplaner klingt das so: Es geht um „die Leitlinien der zukünftigen Verkehrs- und Siedlungsentwicklung für die Innenstadt über das Jahr 2035 hinaus vorgeben. Hierzu werden verschiedene Themenbereiche, wie Rad- und Fußverkehr, Bus und Bahn, Autoverkehr, Straßenraum und -gestaltung im Bereich Verkehr analysiert. Neben einer zeitgemäßen und stadtverträglichen Anpassung der Verkehrsinfrastruktur sind auch die Stärkung und Etablierung von neuen und innovativen Mobilitäts- und Dienstleistungsangeboten (z. B. Car-Sharing, Elektromobilität, On-Demand-Systeme) zentrale Themenbausteine.“

Wohnquartiere kommen an den Start

Das Ganze soll nicht in Rats-, Gremien- und Verwaltungsarbeitsstunden allein entstehen. Vielmehr sind die Heiligenhauser ganz direkt gefragt. Sie können sich noch bis zum 14. Januar über das Online-Portal der Stadt in die Überlegungen einklinken. Alle Beiträge sind in einer interaktiven Stadtkarte verzeichnet und für jedermann nachzulesen und auch zu bewerten. „Autoverkehr“ ist bisher mit 39 Anregungen das meist vertretene Thema, dicht gefolgt von „Radverkehr“ mit 31 Einzelpunkten. Weder Karte noch Liste enthalten Namen oder Daten des Einsenders. Federführend für das Projekt ist das „büro stadtVerkehr“.