Heiligenhaus: Weiterführende Schulen ohne Sorgen : Anmeldeergebnisse bringen keine Verwerfungen

In der Realschule am Nordring reichen die Anmeldungen bisher für zweizügigen Betrieb. Das gewohnte Bild am Ende der Anmeldetage. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Die Realschule kommt aktuell auf über 50, die Gesamtschule auf 158, Kant-Gymnasium auf 125 Anmeldungen. Die Realschule hofft auf die gewohnten Nachhall-Effekte, um ab Sommer mit mindestens 60 Fünftklässlern dreizügig fahren zu können.

„Gesamtschule und Gymnasium sind voll.“ So kommentiert Schulamtsleiterin Renate Dubbert ein Teilergebnis der Anmeldefristen für die weiterführenden Schulen. „158 Anmeldungen an der Gesamtschule, wobei 116 aufgenommen werden können und 125 Anmeldungen am IKG, auch dort können 116 Schüler aufgenommen werden“, so der Stand. Seit Donnerstag dieser Woche ist klar: Auch das Anmeldeergebnis an der Realschule am Nordring weicht nicht vom seit Jahren Gewohnten ab. „Mit über 50 Anmeldungen können wir sicher zwei parallele Eingangsklassen bilden“, sagte Schulleiterin Sonia Cohen. Die Anmeldefristen in der Stadt sind so organisiert, dass erst Gymnasium und Gesamtschule terminlich zum Zug kommen, anschließend die Realschule.