Wettbewerb der Kreissparkasse Düsseldorf Planspiel Börse geht in die nächste Runde

An der Börse das große Geld machen — davon träumen viele Menschen. Schüler der weiterführenden Schulen in Heiligenhaus, Erkrath, Mettmann und Wülfrath können diesen Traum in den nächsten Wochen leben, allerdings mit 50.000 Euro Spielgeld. Denn die Kreissparkasse Düsseldorf lädt zu einer neuen Runde des Planspiels Börse ein.