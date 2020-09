Heiligenhauser Grundschulen : So läuft das Anmeldeverfahren für künftige Grundschüler

Die Anmeldungen für das Grundschuljahr 2021 laufen. Dabei gibt es Fristen zu beachten. Foto: dpa/Robert Michael

Heiligenhaus Die Termine für die Anmeldung der schulpflichtig werdenden Kinder an den Grundschulen stehen fest. Bis spätestens 5. Oktober muss der den Eltern zugesandte Anmeldebogen mit einer Kopie der Geburtsurkunde des Kindes bei der gewünschten Grundschule vorliegen.

(RP) Die Anmeldung der schulpflichtig werdenden Kinder an den Grundschulen findet für das Schuljahr 2021/2022 wie folgt statt: Bis spätestens 5. Oktober muss der den Eltern zugesandte Anmeldebogen mit einer Kopie der Geburtsurkunde des Kindes bei der gewünschten Grundschule vorliegen.

Die Unterlagen können auf dem Postweg der Schule zugeschickt oder bis zu diesem Termin in den Briefkasten der Schule eingeworfen werden. Das teilt die Verwaltung mit. Sollten die Unterlagen persönlich während der Öffnungszeiten im Schulsekretariat abgegeben werden, ersetzt das nicht den Vorstellungstermin. Ebenso kann bei der Abgabe keine persönliche, individuelle Beratung erfolgen. Das Kind muss zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Schule vorgestellt werden.

Nach der Anmeldung erhalten die Eltern von der Schule eine Einladung zu einem Vorstellungstermin oder die Benachrichtigung, dass eine Aufnahme an der gewünschten Schule nicht möglich ist.

Erst bei einem Vorstellungstermin ist das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde im Original vorzulegen. Die Vorlage einer Kopie der Bildungsdokumentation aus dem Kindergarten wäre wünschenswert. Zu dem Vorstellungstermin sollen die Eltern ihr Kind mitbringen, da die Schulleiterin es gerne persönlich kennen lernen möchte, auch, um im Bedarfsfall eine Sprachförderung veranlassen zu können.

„Grundsätzlich ist es den Eltern freigestellt, an welcher Gemeinschaftsgrundschule oder Konfessionsschule sie ihr Kind anmelden“, heißt es weiter in den Informationen des Schulamts. Allerdings besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Aufnahme lediglich in der der Wohnung nächstgelegenen Grundschule der gewünschten Schulart. Über die jeweils nächstgelegene Schule wurden die Eltern der schulpflichtig werdenden Kinder bereits informiert.

Die Eltern haben die Möglichkeit, ihr Kind an der gewünschten Gemeinschaftsgrundschule oder an einer der beiden Bekenntnisschulen anzumelden. Dies sind im Einzelnen: Gemeinschafts-Grundschule Gerhard-Tersteegen, Velberter Straße 106, Geimeinschafts- Grundschule Schulstraße, Schulstraße 1, Gemeinschafts-Grundschule Regenbogen, Moselstraße 51, oder. Evangelische Grundschule A.- Clarenbach, Pestalozzistraße 16, Katholische Grundschule St. Suitbertus, Am Sportfeld 5.

Schulpflichtig werden am 1. August 2021 alle Kinder, die bis zum Beginn des 30. September 2021 das sechste Lebensjahr vollendet haben. Kinder, die nach diesem Zeitpunkt das sechste Lebensjahr vollenden („Kann-Kinder“), können auf Antrag der Erziehungsberechtigten zu Beginn des Schuljahres in die Schule aufgenommen werden, wenn sie die für den Schulbesuch erforderlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sind (Schulfähigkeit).

Kinder, die bereits schulpflichtig sind, aber bisher vom Schulbesuch zurückgestellt waren, sind erneut anzumelden. Die Schulpflicht besteht auch für ausländische Kinder und für Kinder von Asylbewerbern.