Heiligenhaus: Angebot für Kinder : Anmeldefrist für Sommerfreizeiten beginnt am Montag

Anmeldefrist für Sommerfreizeiten beginnt am Montag

Mathieu Giese leitet das Angebot in den Sommerwochen. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Fünf Wochen lang macht die Stadt im Sommer ihr klassisches Ferienangebot, organisiert vom Club. Wer dabei sein möchte, kann sich von der kommenden Woche an anmelden.

(RP/köh) In den ersten Wochen der Sommerferien (5. Juli bis 6. August) bietet der Club Kindern zwischen sechs und 12 Jahren wieder eine ereignisreiche Ferienfreizeit an, die mit Spiel und Spaß verbunden sein wird. Dies wird auch das zentrale Ziel des Betreuerteams sein. Der Spaß steht im Vordergrund. Die Kinder haben schulfrei und so soll sich das auch für sie anfühlen.