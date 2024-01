Versuchter Totschlag in Heiligenhaus Angeklagter gibt gewalttätigen Angriff auf Ehefrau zu

Als der Angeklagte in den Saal kommt, klicken die Kameras. Man sieht den Mann kaum, Verteidiger und Dolmetscher beugen sich über ihn. Kapuze auf dem Kopf, vors Gesicht hält er sich einen Ordner: Der 41-Jährige will nicht erkannt werden. Gleich zu Beginn fragt der Vorsitzende Richter nach den Personalien. „Verheiratet? Ledig?“, will Jochen Kötter wissen. Vom Angeklagten ist ein leises „verheiratet, nach Roma-Recht“ zu hören.