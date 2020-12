Heiligenhaus : Von Überraschungen und einer besonderen Gabe

Heiligenhaus Die Diakonie nutzt das zu Ende gehende Jahr mit besonderen Rückblicken. Zu erzählen ist von guten Taten und einer besonderen Paket-Bilanz.

(köh) Im Diakoniezentrum an der Schulstraße gehen die Corona-Testreihen weiter. Seit zwei Wochen hält die Eindämmung der Erkrankungen Mitarbeiter in Atem. Trotz alldem bleibt auch eine besondere Spendenaktion im Gedächtnis, von der Diakoniesprecherin Renate Zanjani berichtet.

„Sigrid Wohlgefahrt (85 Jahre) lebt seit April dieses Jahres im Diakoniezentrum Heiligenhaus und hat leider auch ein positives Testergebnis einer Covid-19-Infektion. Jetzt wünschte sie sich vom Sohn eine selbst gekochte Curry-Wurst und selbstverständlich wollte Klaus Wohlgefahrt diesen Wunsch sofort erfüllen. “ Das ließ sich machen. In der häuslichen Küche verband er diese Wunscherfüllung direkt mit einem aufmunternden Gruß an die Mitarbeiter. So kochte er mal eben 25 Portionen mehr und brachte frische Curry-Wurst, einzeln verpackt, an die Eingangstüre der Pflegeeinrichtung. Jolanta Borysewicz, Einrichtungsleitung, freute sich sehr und gab das frische Mittagessen direkt an die Kolleginnen und Kollegen weiter. Die Pause und Anerkennung hat allen gut getan.

Zahlen spielen auch eine Rolle in der zweiten vorweihnachtlichen Bilanz der Diakonie. Sie drehen sich um die Tafel Niederberg. 1237 Pakete wurden an den Standorten angenommen. Aber obwohl die Aktion ins 13. Jahr ging, war von Routine und Gelassenheit in Wülfrath, Velbert und Heiligenhaus keine Spur. Um sowohl für die Ehrenamtlichen als auch für die Spender und die Tafelgäste der Sorgfaltspflicht nachzukommen, wurden Hygienekonzepte erstellt und mit den jeweiligen Ordnungsämtern abgesprochen. Die möglichst kontaktlose Annahme und Ausgabe der Weihnachtstüten war in allen drei Städten das Ziel.

In Heiligenhaus waren alle durch die seit Wochen geübte kontaktarme Übergabe über die Standortfenster schon ein eingespieltes Team. Die Besucherströme konnten auf dem Bürgersteig gut gesteuert werden und Ordner sorgten für Abstand und Geduld.

In Wülfrath fand der erstmalig initiierte Weihnachtstüten-Drive-In ein großes positives Feedback. Auch wenn es mal zu längeren Entladezeiten kam, waren alle geduldig und großzügig. Spender bedankten sich telefonisch für die neue Möglichkeit. Auch die neue Ausgabe in der Ev. Stadtkirche fand trotz des Mehraufwands große positive Resonanz. Beides hat sich bewährt und fordert zur Wiederholung in 2021 auf.