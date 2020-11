In Heiligenhaus : Alte Adressen auf neuen Wegen erklären

In Heiligenhaus

Das Luftbild aus dem Jahr 1953 zeigt rechts das Rathaus. In unmittelbarer Nachbarschaft stand die Feuerwache nebst Schlauchturm Foto: RP/Stadtarchiv Heiligenhaus

Heiligenhaus Stadtrundgang in Doppel-Ausführung: Der Geschichtsverein feiert sein Jubiläumsjahr – er wird 50 – mit geteiltem Wissen über die Heiligenhauser Geschichte. Das ist über QR-Codes zu entdecken. Dazu gibt es ein Begleitbuch.

Im 50. Jahr des Geschichtsvereins schenken die Mitglieder Monika Voß und Detlef Gerull sich und den Anhängern zum Jubiläum einen „Historischen Rundgang durch Heiligenhaus“ – analog und digital. Denn an prägnanten Orten in der Stadt sollen QR-Codes zukünftig mehr erzählen.

Scannt man die Codes mit dem QR-Scanner auf dem Smartphone (Internetverbindung benötigt), dann erfährt man etwas über den Ort, an dem man sich gerade befindet und welcher Hauch der Geschichte hier wirklich weht. Über das Rathaus zum Beispiel. Dort wurde das erste Schild mit einem Code (im Buch die Nummer 47), neben dem Eingang angebracht. Wer hier das Handy zückt, der erhält Wissenswertes über das Haus wie auch alte Fotos, die den Wandel des Hauses zeigen, zum Beispiel eines mit der Efeu-Berankung. Dass das Haus am heutigen Rathausplatz einst eine vierklassige evangelische Schule war zum Beispiel. Gebaut in den Jahren 1885 und 1886, als Heiligenhaus noch zur Stadt Velbert gehörte, ist hier seit 1897, als sich die Landgemeinde von Velbert löste, bis heute das Bürgermeisterbüro untergebracht.