Heiligenhaus : Im Test: Alles, was vor Einbrechern schützt

Hält das Fenster? Das lässt sich am Prüfstand per Zwillingsreifentest feststellen. . Foto: RP/FVSB

Heiligenhaus Die Experten des Fachverbands der Schloss- und Beschlagindustrie setzen auf technische Lösungen und geben eine Reihe von Ratschlägen.

(RP) Der Herbst naht – und mit ihm beginnt auch die Hochsaison für Wohnungseinbrüche. Dann nutzen Einbrecher wieder die frühe Dämmerung, um im Schutz der Dunkelheit ungestört ans Werk zu gehen.

Auch wenn die Zahl der Wohnungseinbrüche in den vergangenen Jahren im Vergleich zu den Vorjahren inzwischen zurückgegangen ist, sollte man den Einbruchschutz nicht vernachlässigen. Das rät dringend der Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie (FSVB).

INFO Der Verband, die Technik und die Normen Der Fachverband ist die verbandliche Organisation der Schloss- und Beschlaghersteller in Deutschland und somit die zentrale Interessenvertretung für Unternehmen der Branche. Er unterstützt seine Mitglieder unter anderem mit Informationsaufbereitung und Erfahrungsaustausch in Arbeitskreisen sowie bei Fragen zur Technik und Normung.

Die Gefahr ist keineswegs geringer geworden. So sollte jeder in Sachen Einbruchschutz tätig werden. Um sich ausreichend vor einem Einbruch zu schützen, ist es wichtig, bauliche Schwachstellen durch geprüfte einbruchshemmende Bauteile zu sichern. Denn: Je länger Türen und Fenster dem Einbruch standhalten, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Täter aufgeben. Ältere Türen und Schlösser beispielsweise bieten kaum Schutz vor einem Einbruch.

Bei den Einbrechern generell besonders beliebt sind Einstiegsorte in schlecht einsehbaren Gebäudebereichen wie Kelleraußentüren, da sie hier unbemerkt arbeiten können. Jetzt im Herbst im Schutz der Dunkelheit bietet sich der Keller für den Einbruch noch mehr an. Vor allem haben es die Einbrecher im Gegensatz zur Haustüre dort oft sogar leichter, da diese Türen meist in Sachen Einbruchschutz vernachlässigt werden. Hier findet man häufig veraltete, unzureichend gesicherte Türen. „In Sachen Einbruchschutz besteht meist ein hoher Nachholbedarf. Wenn überhaupt vorhanden, ist die Sicherheitstechnik oft veraltet“, so FSVB-Geschäftsführer Stephan Schmidt.

Um den Schutz zu erhöhen, eignen sich geprüfte einbruchhemmende Türen mit Sicherheitsbeschlägen, Sicherheitsschlössern, Querriegelschlösser und Mehrfachverriegelungen. Möchte man auf Nummer Sicher gehen und sich eine geprüfte einbruchhemmende Tür einbauen lassen, muss diese nach der DIN EN 1627 geprüft worden sein. Diese Europäische Norm beinhaltet die Anforderungen und Klassifizierung von einbruchhemmenden Bauteilen. Je nachdem welchen Anforderungen das Bauteil in der Prüfung standhält, wird es gemäß der Norm entsprechend als einbruchhemmend klassifiziert. So werden die Produkte nach der Norm DIN EN 1627 in eine der Widerstandsklassen (engl. Resistance Class, RC) RC 1 N bis RC 6 klassifiziert. Bei Türen wird mindestens die Widerstandsklasse RC 2 empfohlen. „Wichtig bei einbruchhemmenden Produkten ist, dass ein Nachweis eines akkreditierten Prüfinstituts wie dem Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert (PIV) und einer akkreditierten Zertifizierungsstelle vorliegt“, erläutert Stephan Schmidt.

Steht keine Neuanschaffung einer Tür an, gibt es zahlreiche Produkte zum Nachrüsten. Wichtig ist es hier sich von einem Fachbetrieb beraten zu lassen. Der Fachbetrieb wählt dann die passenden Produkte aus und montiert diese fachgerecht. Bei Nachrüstprodukten muss darauf geachtet werden, dass nur geprüfte Nachrüstprodukte gemäß DIN 18104-1 (Aufschraubbare Nachrüstprodukte) und -2 (Im Falz eingelassene Nachrüstprodukte) verwendet werden. Diese Produkte sind in Anlehnung an die DIN EN 1627 auf die Widerstandsklasse RC2 geprüft.