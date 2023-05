Schlüsselregion macht es möglich Aktionstag verschönert zahlreiche Orte

Beim Aktionstag der Schlüsselregion waren die Ersten schon früh dran: Patrick Müller hatte kurz nach 7 Uhr am Freitag den Heißwasserdruckreiniger für den Frühjahrsputz an der Adolf-Clarenbach-Schule in Isenbügel in Betrieb gesetzt. „Die Kinder werfen immer Bälle an die Wand des Schulhofs, was Abdrücke hinterlässt“, sagte Schulleiterin Manon Hoch, die demnächst die Fläche künstlerisch gestalten lassen möchte.