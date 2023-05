Aktion in Heiligenhaus Schlüsselregion setzt soziale Projekte um

Bereits zum vierten Mal findet der Aktionstag der Schlüsselregion nun in Velbert und Heiligenhaus statt. Alle, die Projekte vorbereitet, auf der Projektmesse vorgestellt und in den Projekten gearbeitet haben, sind herzlich eingeladen, den Tag bei der After Work-Party mit einem Menschenkicker, Musik und leckerem Essen in der Vorburg von Schloss Hardenberg in Velbert ausklingen zu lassen.