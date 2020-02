Gedenken : Stadt setzt drei neue Stolpersteine

An Adele Jacobs erinnert einer der bisher fünf Heiligenhauser Stolpersteine am Eingang des heutigen Raaus-Centers. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Die Familie Oss, von den Nationalsozialisten ermordet, wird im Hefelmann-Park einen Gedenkort erhalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Henry Kreilmann

Es war ihre letzte Adresse in Heiligenhaus: Leubeck 31. Das war einst, in den die Adresse des Hauses Hefelmann, des Fachwerkhauses, das 2001 abgerissen wurde und nach dem heute der Park benannt ist.

Damals, in den 30er Jahren, war es für den Bäcker Sigmund und seine Frau Hilde Oss, sowie für deren Sohn Günter die letzte offizielle Adresse in ihrer Heimatstadt, bevor sie, wie ihre Eltern zuvor, nach Essen flohen. Von dort wurden das Paar und ihr Sohn in das Konzentrationslager Izbica deportiert. Dort starben die 35-jährige Hilde, der 34-jährige Sigmund und der neunjährige Günter am 22. April 1942. „Der gemeinsame Todestag deutet auf gemeinsame Tötung hin, zum Beispiel durch Gas“, schreibt Forscher Rainer Köster in seinem Buch „Ewig kann‘s nicht Winter sein ...“

INFO Bisher gibt es fünf Stolpersteine Orte bisher: Die bisher in Heiligenhaus verlegten Stolpersteine erinnern am Rathausplatz an den Regimekritiker Franz Frerich, sowie an der Hauptstraße 252 an die jüdisch-gläubigen Karl und Rosa Aron sowie die Geschwister Artur (Südring 183) und Adele Jacobs (Eingang zum Rathaus-Center). Die Aktion ist ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, das im Jahr 1992 begann. Stolpersteine liegen inzwischen in 25 europäischen Landern.

Er gehört zu den Menschen, die, wie die Heiligenhauserin Ruth Ortlinghaus und dem ehemaligen Velberter Pfarrer Frank Overhoff den Spuren jüdischen Lebens in der Region und in Heiligenhaus folgen und das Gedenken an ihre Schicksale erhalten. Ihre Recherchen helfen auch bei der Verlegung der Stolpersteine. An den bereits verlegten Steinen in Heiligenhaus wurde am 27. Januar, dem 75. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz, den Verfolgten und Opfern des Nazi-Regimes gedacht. Fünf Gedenksteine gibt es bereits, drei weitere sollen für die Familie Oss folgen. Sie sind bereits im Kulturausschuss beschlossen worden, nach letzten Recherchen durch Stadtarchivar Dr. Axel Bayer steht nun auch fest, dass sie im heutigen Hefelmann-Park in den Boden eingelassen werden sollen.

Im Kulturausschuss erfuhren die Mitglieder, dass die Fertigung und Verlegung bereits bei der Stiftung beantragt sei, aber erst im Februar 2021 erfolgen könne. Ein Arbeitskreis „Stolpersteine“ beschäftigt sich derzeit mit der Frage, wo und für wen weitere Gedenksteine gelegt werden könnten.