Beratung im Kulturausschuss : Aktion „Stolpersteine“ geht weiter

Stolperstein für Adele Jacobs an der Hauptstraße. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Sie sind Zeichen des Gedenken an jüdische Holocaust-Opfer in der Stadt.

(köh) Die Stadt strebt an, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten weitere Stolpersteine zum Gedenken an jüdische Opfer des Holocausts in Heiligenhaus zu verlegen. Das ist das Ergebnis der Diskussion im Kulturausschuss.