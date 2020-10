Benefiz-Aktion : Der Lions-Adventskalender ist da

Heiligenhaus Es gibt prächtige Gewinne, nur der Straßenverkauf entfällt – coronabedingt. Rund 500 Losnummern sind im Topf. Die Lions haben einen Webshop eingerichtet.

(RP) Gleiche Auflage von 7500, selber Preis von fünf Euro und trotzdem anders: der 15. Lions-Adventskalender. „Um die Risiken für Käufer und Verkäufer zu minimieren, haben wir einen Online-Kalender entwickelt“, berichtet Peter Jülicher, Sekretär des Fördervereins der Lions. Rund 500 Losnummern stellt der Club auf seiner Webseite (www.lions-weihnacht.de) zur Verfügung. Zudem haben die Lions einen Webshop eingerichtet. Dort gibt es die Kalender ebenfalls zu kaufen. Wer den Kalender auch in der Hand haben will, übernimmt zusätzlich 2,50 Euro für den Versand. Als reiner Online-Kalender bleibt es bei den fünf Euro. „Viele Märkte, auf denen wir unsere Kalender in den vergangenen Jahren verkauft haben, werden kleiner oder fallen aus“, erklärt Lions-Präsident Martin Bürgener diesen Schritt. „Außerdem sparen wir damit Druckkosten“.