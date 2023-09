Grundschule in Heiligenhaus Viertklässler der Adolf-Clarenbach-Schule als Energiespardetektive im Einsatz

Seit 2009 führt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen den Workshop „Energiespardetektive geben Stromspartipps“ an Schulen durch. Die Adolf-Clarenbach-Grundschule in Isenbügel beteiligte sich auch in diesem Jahr wieder an der Aktion: 31 Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse nahmen am Workshop mit den Bildungsexperten der Verbraucherzentrale teil, der bereits zum sechsten Mal an der Grundschule in Heiligenhaus durchgeführt wurde.