Ökoprofit im Kreis Mettmann Stadt spart Energie mit smarten Thermostaten

Am meisten Geld hat in diesem Jahr die Firma Witte Niederberg GmbH, Wülfrath in die Hand genommen. Über eine Million Euro hat das Unternehmen in eine Photovoltaik-Anlage, LED-Beleuchtung und die Heizungsoptimierung investiert. Mit diesen Maßnahmen spart das Unternehmen insgesamt über 460 Tonnen CO 2 , 200 Kubikmeter Wasser und 34 Tonnen Abfall.