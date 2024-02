Familienzentrum Nonnenbruch Hier wird Platz für eine neue Kita geschaffen

Der Abriss des Altbaus verlief bisher recht unproblematisch. „Na klar gab es Asbest, so wie es für Gebäude aus der Zeit der siebziger Jahre zu erwarten war.“ Der Bürgermeister freut sich bereits auf den ersten Spatenstich. Die Fertigstellung wird für den Oktober 2025 erwartet. Der Umzug des Familienzentrum Nonnenbruch an den Südring erfolgte im Frühsommer 2021, also mitten in der Corona-Pandemie.