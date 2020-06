Heiligenhaus : Der Badespaß kann beginnen

Heiligenhaus Am Montag öffnet das Heljensbad zu corona-bedingt sehr besonderen Konditionen: Es gelten Reservierungspflicht, Abstandsregeln und eine maximale Besucherzahl von 400 Nutzern zur gleichen Zeit.

Eigentlich war der Plan, das Freibad an der Selbecker Straße bereits am Freitag wieder zu eröffnen, doch die Wetterprognosen sahen schlecht aus: „Bei angekündigten 14 Grad und Regen hätte es sich über das Wochenende einfach nicht gelohnt“, sagt Badleiter Holger Brembeck.

Stattdessen hat man den Termin auf den Wochenbeginn festgelegt: Am Montag, 8. Juni, wird das Heljensbad nun also wieder öffnen. Aber der Freibadbesuch wird anders als gewohnt: Es wird keine Sommertage mit bis zu 7000 Besuchern geben, die hier gerne mal auf den Wiesen liegen, in den Becken schwimmen oder rutschen. Es gilt auch im Freibad die Hygiene-Verordnung des Landes NRW. Und so wird der Einlass auf das Freibadgelände auf 400 Besucher zur gleichen Zeit eingeschränkt. „Das Team vom Heljensbad hat Tag und Nacht daran gearbeitet, die Öffnung hin zu bekommen“, weiß Bürgermeister Michael Beck und freut sich mit Blick auf die sommerlichen Wetterprognosen, das Bad nun trotz allem wieder öffnen zu können.