Heiligenhaus : 3000 Euro für neue Spiele im Club

Am Airhockey-Spieltisch: Ulrich Hamacher (Sparkasse) mit Clubchefin Edelgard Eichberg und Volker Ebel (Förderverein, Mitte). Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Sparkasse und Mäzenin Alice Thormählen machen neue Angebote möglich.

Paul Köhnes arbeitet als Redakteur in der Lokalredaktion Ratingen/Heiligenhaus.

(köh) Selten genug, dass sich im Club Besucher duellieren. Am Mittwoch gab es in dieser Hinsicht eine Premiere , allerdings, wie sich von allein versteht, völlig spielerisch und mit keinerlei duellverdächtigem Hintergrund. Vielmehr probierten Clu.-Chefin Edelgard Eichberg und Sparkassen-Direktor Ulrich Hamacher mal was ganz Neues aus: den gerade angeschafften Airhockey-Spieltisch.