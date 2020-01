Heiligenhaus zeigt sich selbstbewusst : So geht Erfolg: 25 Jahre Stadtmarketing

Heiligenhaus 18 Veranstaltungen werden das Jubiläumsjahr prägen. Hinzu kommt ein neuer Arbeitskreis: „Natur und Umwelt“. Es ist der fünfte.

Nach 25 Jahren ist das Stadtmarketing weit davon entfernt, in seinen eigenen Strukturen zu erstarren. So präsentierte die Runde der Sprecher Anfang der Woche einen weiteren, den fünften Arbeitskreis. Sein Thema: „Natur und Umwelt“. Seine ersten beiden Protagonsiten: Siglinde Ottenjann (Sprecherin) und Franz Lux. Mit ihren Ideen wollen sie das Themenspektrum des Stadtmarketings erweitern und sind offen für Anregungen aller Art.

„Anstöße für immer neue Ideen zu bringen“, das nennt Annelie Heinisch, langjährige Sprecherin des Arbeitskreises Handel, als einen Ausgangspunkt für die Erweiterung. Ein zweiter: „Es ist ja ein bekanntes Phänomen, dass sich immer weniger Menschen langfristig ehrenamtlich einer einzigen Aufgabe verschreiben. Die Zahl solcher Bindungen nimmt ab, aber weniger der Gedanke, an Projekten teilzunehmen.“ Siglinde Ottenjann hat aus ihrer Zeit als Naturschützerin unter dem Dach des BUND noch allerhand Pläne im Hinterkopf. Sie selbst wohnt seit 23 Jahren in Heiligenhaus, die längste Zeit davon direkt im Angertal.

Der Arbeitskreis Kultur und Gesellschaft hat es immer wieder geschafft, mit seinen Projekten überregional für Aufsehen zu sorgen. Das gilt vor allem für die Forschungen von Ruth Ortlinghaus rund um die Heiligenhauser Familie Groß-Steinbeck. Ihr gelang der Nachweis, dass die Familie des US-Literaturnobelpreisträgers John Steinbeck Wurzeln in Heiligenhaus hat. Einer der bleibenden Nebeneffekte ist die Benennung eines Innenstadtparks in „John-Steinbeck-Park“.

Nur einen der bisher ins Leben gerufenen Arbeitskreise gibt es so nicht mehr: „Industrie“. Aber auch dessen Entwicklung hat das Stadtmarketing-Team nicht vergessen: „Dieser Arbeitskreis war sozusagen die Keimzelle des regionalen Firmen-Netzwerks Schlüsselregion“, so Ortlinghaus.

Gern merken die Macher an, dass sie ohne alle öffentlichen Zuschüsse arbeiten. Unterstützt im Rathaus allerdings durch den langjährigen Koordinator Andre G. Saar. Groß gefeiert wird das Jubiläum im September, nach der Kommunalwahl, mit Musik und geladenen Gästen im Waldhotel. Bis dahin will Ruth Ortlinghaus ihre bebilderte, ausführliche Dokumentation zu 25 Jahren Stadtmarketing vorlegen. Am gleichen Tag soll es eine Stadtrallye für Kinder geben. Das „Düsseldorfer Schauspielhaus to go“ wird entweder in St. Suitbertus oder in der Alten Kirche Lessings „Nathan der Weise“ aufführen.