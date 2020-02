Jubiläum : Frauen Union hat Gründe zum Feiern

Heiligenhaus Uschi Klützke ist seit dem Start der FU in Heiligenhaus deren Vorsitzende. Eine Zwischenbilanz nach 25 Jahren.

Improvisieren? Muss ja nicht sein. Uschi Klützke bringt zum Gespräch einen backsteinschweren Aktenordner mit. Immerhin geht es darum, ein Vierteljahrhundert Geschichte der Frauen Union in Heiligenhaus Revue passieren zu lassen – als kleinen Vorgeschmack auf das ganze Jubiläumsjahr. Und für eine persönliche Zwischenbilanz. Denn Klützke steht seit Gründung de Ortsverbands 1995 an dessen Spitze. Und ist bis 2021 wiedergewählt.

Schnell stellt sich heraus: Der Rückblick funktioniert fast ohne Akten- und Pressestudium vergangener Zeiten. Auch wenn Wiedersehen Freude macht. Und die ursprüngliche Idee ist eh nicht aktenkundig. „1993 hat mich mein damaliger Nachbar, Adalbert Graf, gefragt, ob ich nicht einsteigen möge in die Kommunalpolitik. Ich hatte da gerade ein Gartenfest organisiert.“ Graf war zu dieser Zeit einer der führenden Köpfe der Heiligenhauser CDU. Seine Vorab-Einschätzung: „Uschi, du mit deinem Organisationstalent bist ein Fall für die Kommunalpolitik.“ Möglicherweise ahnten beide Nachbarn damals nicht, wie recht Graf damit behalten sollte.Von 1994 bis 2011 gehörte Klützke dem Stadtrat an.

In diese Anfangperiode gehört auch die Gründung des Ortsverbands der Frauen Union. „Das war so: Der damalige Landesminister Linssen hatte einen Vortrag in Heiligenhaus gehalten. Und dabei auch in die Runde gefragt, ob es denn schon einen Ortsverband der FU gebe.“ Damals noch nicht, aber kurz danach. Gründung war am 30. Mai 1995. „Perfekt, das machen wir“, so dachten damals mit Klützke Roswitha Meerkamp, Erika Ihle, Gisela Doerr, Jutta Woelm und Helga Lotz.