Azubibörse Schlüsselregion „Wir müssen aktiver auf die Jugend zugehen“

In gleich sieben Berufen, vom Lagerlogistiker bis zum Werkzeugmechaniker wird Nachwuchs gesucht. Am Stand nebenan gab es auch etwas zu gewinnen: „Wer in 30 Sekunden den Drücker mindestens 100 Mal bewegt erhält ein kleines Geschenk“, lud Marouan Zani von Ogro-Beschlagtechnik ein, die sich mit der früheren Heiligenhauer Firma Niederhoff & Dellenbusch zusammenschloss und gemeinsam in Neviges produziert. Um die hochwertigen Türdrücker, unter anderem für das höchste Gebäude der Welt, herstellen zu können, wird Nachwuchs in fünf Berufen gesucht.