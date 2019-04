Heiligenhaus : Kulinarisches Frühlingserwachen

Die Gastronomie in Heiligenhaus präsentierte sich an den Ostertagen, wie hier im Hofcafé Abtsküche, von der schönsten Seite. RP-Fotos (2): Achim Blazy. Foto: Blazy, Achim (abz)

HEILIGENHAUS Der Arbeitskreis Gastronomie hat sich für die nächsten Wochen wieder viele Besonderheiten für die Gäste ausgedacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Mülders

Auch wenn die Erfahrungen aus den ersten beiden Jahren der Idee von Enttäuschungen begleitet waren: Im Jahr 2019 weisen erneut bunt bemalte Fahrräder entlang des Panorama-Radwegs den Weg in die Innenstadt. Zuvor waren sie immer wieder Opfer von Vandalismus und Diebstahl geworden, jetzt wurde vorgesorgt: „Der Arbeitskreis möchte nicht vor den Vandalen kapitulieren und startet die Aktion erneut“, sagt André Saar vom Heiligenhauser Stadtmarketing. „Dazu wurden die Halterungen der Fahrräder verstärkt und Sattel und Pedale abmontiert. Das sieht zwar nicht mehr so schön aus, führt aber hoffentlich dazu, dass die Fahrräder länger stehen bleiben.“

Zu den fünf fest einbetonierten Werbefahrrädern gesellt sich noch ein weiteres, das nur zu den Öffnungszeiten des Antikcafé Panoramaradweg aufgestellt wird. Alle wurden in Zusammenarbeit mit der Realschule und dem Stadtmarketing-Arbeitskreis Handwerk hergerichtet: Schüler bemalten die gebrauchten Räder, Neon-Lichtwerbung Fechner versah sie mit Hinweistafeln und Tiefbau Küchler sorgte für den festen und sicheren Stand im Beton. „Die Gastronomen hoffen, dass die Fahrräder lange stehen bleiben und den Ausflüglern den Weg in die Innenstadt weisen“, so Saar weiter.

Info Programmpunkte für HeljensRock 18-22 Uhr, Kniffte Hauptstraße 142 (BT Light); Rathaus, großer Sitzungssaal (bigfoot); 19-23, Open-Air Treff am Rathaus Hauptstraße 165 (KvR); 20-24, Bürgerhaus (Krysmah); 20.30-0.30, Open-Air Aule Schmet Hauptstraße 109a (Groove Center), Tanzschule Heigl/Upstairs; Hauptstraße 175 (Tribute to); 21-1.00, Thum am Dom Hauptstraße 134 (Full Ampere!)

Am 4. Mai lockt „HeiligenRock“ in die City. Sieben Live-Bands spielen in sieben Locations, zwei davon Open-Air. Bereits zum zehnten Mal organisiert der Arbeitskreis Gastronomie im Stadtmarketing die Aktion „Rock und mehr in Heiligenhaus“. Neu dabei ist der große Sitzungssaal im Rathaus – als Ersatz für die Konzerte in den beiden Kirchen. Betreut wird der Saal von Andreas Fischbach („Kniffte“ und ehemals „Thums“) und Josefine Wissmann (ehemals Gasthof „Werkerwald“). Gerade für die Open-Air-Konzerte an der Aule Schmet und im Rathaus-Innenhof (Treff am Rathaus) hoffen die Organisatoren auf gutes Frühsommerwetter. Karten gibt es für zehn Euro im Vorverkauf.

Weiter lädt der Arbeitskreis Gastronomie zu Wanderungen ein. Im Rahmen der „Heljens-Kultur-Touren“ sind zwischen Mai und September mehrere Gastro-Betriebe Teilziele der Motto-Strecken. Die Wanderungen durch Heiligenhaus sind Reisen durch die Zeit, bei denen jeweils zwei Lokale als Zwischenstopps dienen. Die Anmeldung zu den Terminen, beginnend am 11. Mai mit „Von der Rossdelle ins Paradies“. ist möglich bei André Saar (a.saar@heiligenhaus.de, 02056 13-105).