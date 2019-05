Heiligenhaus : Niederberger Segelflieger vor dem Abheben

Ausbildungsleiter Axel Graf kontrolliert die Windenverbindung vor dem Start. Im Flugzeug: Linus (vorne) und Daniel. Foto: Blazy, Achim (abz)

HEILIGENHAUS Ein Besuch zum Saisonstart zeigt: Sportflug Niederberg mit seinem Hauptquartier am Meiersberg ist ein sehr besonderer Verein.

Tiefhängender Nebel, graue Wolken und ein fast regungsloser Windsack – nicht erst der Blick auf die Wetter-App verrät Axel Graf am Vormittag des 1. Mai, dass die Wetterbedingungen für das Segelfliegen an diesem Tag nicht die besten sein werden. Trotzdem geht’s für ihn, an diesem Tag einer von zwei diensthabenden Fluglehrern, sowie für den Fliegernachwuchs auf den Meiersberg. Seit 1958 sind die Sportflieger Niederberg als Luftsportverein Betreiber des Flugplatzes an der Grenze zu Homberg.

Alles beweglich und funktional: Das sogenannte „Towerchen“ sichert den Flugbetrieb am Meiersberg. Foto: Blazy, Achim (abz)

Zwischen April und Oktober, an Wochenenden und Feiertagen, wird dort gestartet und gelandet. Dabei beginnt für die Sportflieger jeder Flugtag ähnlich, nämlich gegen 9 Uhr mit einem Briefing. „Da wird alles besprochen, was an diesem Tag wichtig ist. Das Wetter, wie viel Flugschüler da sind zum Beispiel, oder wer welche Dienste übernimmt“, sagt Graf. Denn Segelfliegen, das betonen die Mitglieder des Vereins, ist Teamsport, auch wenn man oft allein im Cockpit sitzt. Am Vormittag übernimmt Michael Dick den Dienst an der Winde. „Alice“, so heißt die selbstgebaute Winde, hat zwei 1000 Meter lange Stahlseile an Bord, von dem eines die Segelflugzeuge mit etwa 100 Kilometern pro Stunde in die Luft zieht, bevor es vom Piloten ausgeklinkt wird. Auf den menschlichen Körper im Cockpit wirken dann Kräfte von etwa zwei bis drei G. Nach dem Ausklinken sorgen kleine Seilfallschirme dafür, dass das Seil nicht ungebremst zu Boden fällt. Bevor es allerdings in die Luft geht, müssen die Segelflugzeuge erst einmal startklar gemacht werden.

Ganz ohne Motorkraft funktioniert Segelfliegen nicht: Michael Dick betreibt die Spezial-Winde, die das Flugzeug beim Start hochzieht. Foto: Blazy, Achim (abz)

INFO Der Verein in Daten und Fakten Die Niederberger Sportflieger haben 170 Mitglieder, von denen 96 aktive Flieger sind, aus dem weiteren Umkreis. Der Nachwuchs umfasst zehn Anfänger, sowie 12 Fortgeschrittene. Elf Segelflugzeuge sowie 3 Motorsegler stehen für Flüge und Ausbildung zur Verfügung. Einführungsflüge bietet der Verein übrigens auch. Weitere Informationen und Kontakt auf www.sportflug-niederberg.de

Dafür hat das Fliegerteam aufgrund der schlechten Wetterlage viel Zeit, erst zum Nachmittag wird es aufklaren. Und so wird eines der Ausbildungsflugzeuge heute zum ersten Mal seit der winterlichen Werkstattpause aus dem Hangar geholt. Dafür müssen aber erst die Holme, also die Flügel, dieses Modells, einer Schleicher K8b, Baujahr 1964, mit Metallbolzen am Rumpf fixiert werden. Der Segler hat eine Bauweise aus einem Stahlrohrrumpf und Holme aus einem Holzgerippe. Er eignet sich besonders gut für die Ausbildung.Nachdem für die Montage schon zusammengearbeitet werden muss, übernimmt der Fliegernachwuchs den Check: Der 16jährige Daniel überprüft nun, ob alles so funktioniert, wie es soll und das tut es. „Sicherheit wird hier sehr groß geschrieben“, erzählen Brian und Felix. Sie haben ihre Lizenz, die man ein Leben lang behält, schon in der Tasche. Für die Prüfung muss man Antworten auf über 3.000 Fragen kennen. „Da kann die Funktion jeder Schraube abgefragt werden. Das ist locker dreimal so viel Stoff wie für den Pkw-Führerschein“, sagt Brian.

Hinter dem himmlischen Hobby stecken also nicht nur Kosten, sondern auch Arbeit am Boden, denn die Flieger verbringen viel ihrer freien Zeit auf dem Flugplatz, auch weil man dort Arbeitsstunden für den Verein ableistet, damit alle fliegen können. Aber: „Es lohnt sich. Das Fliegen ist unglaublich geil“, findet der siebzehnjährige Felix. Dem kann sich auch Brian nur anschließen: „Man konzentriert sich nur auf das Fliegen, auf nichts anderes. Es gibt kaum etwas, was mehr Spaß macht.“ Für ihn ist das Fliegen (und das Motorradfahren) ein echter Ausgleich zum Beruf. „Und es ist auch Teamfähigkeits-Training“, findet er. An diesem ersten Mai wird er viel im „Lepo“ sitzen, so werden hier die Autos genannt, die die Seile und auch die Segelflieger zum Startplatz ziehen und er wird auf seinen Start wegen des Wetters länger warten müssen. Die Starts werden aus einem Wagen mit Funkgerät, Telefon und Laptop zur Erfassung der Flugbewegungen koordiniert, der wird am südöstlichsten Punkt auf dem Flugplatz aufgebaut, während die Winde am genau entgegengesetzten Ort südöstlich geparkt steht. An diesem Tag wird es die ersten Starts erst am Nachmittag geben und auch die erst einmal nur in Begleitung von Fluglehrer Axel Graf.