Heiligenhaus : Frühlingsfest lockt in die Innenstadt

Von Henry Kreilmann Handwerkerschau, Kirmes, Automeile, verkaufsoffener Sonntag – am 5. Mai lohnt ein Ausflug auf alle Fälle.

Jedes Jahr zum Frühlingsfest ist der Rathausplatz fest in den Händen der Heiligenhauser Handwerkerschaft. Auch in diesem Jahr, am Sonntag, 5. Mai, werden die Frauen und Männer aus den unterschiedlichsten handwerklichen Bereichen ihr Können dort hautnah präsentieren. „Acht Betriebe aus dem Stadtmarketing-Arbeitskreis Handwerk werden dabei sein“, kündigt Stadtmarketing-Arbeitskreis Sprecherin Isabel Fechner-Müller an.