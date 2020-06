Heiligenhaus : Polizei zu Brandstiftungen: Vorerst ist Ruhe eingekehrt

Schon jetzt ein legendäres Stück Stadtgeschichte: die Polizeiwache in der alten „Villa Kiekert“ am Höseler Platz vor Beginn der Sanierung. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Großvorhaben und eine Personalie stehen aktuell im Blickpunkt: Bis Januar 2021 soll die Kernsanierung der Wache abgeschlossen sein. Bald soll sich außerdem klären, wer auf Patricia Aillaud als Wachleiter folgt.

Zuletzt war die Polizei vor durch eine Serie von Brandstiftungen stark beansprucht (unsere Redaktion berichtete mehrfach). „Derzeit ist allerdings offenbar ein Stück Ruhe eingekehrt“, sagte Polizeisprecher Daniel Uebber auf Anfrage. Er führt das unter anderem auf die zuletzt intensive Fahdnung per Großeinsatz nebst Hubschrauber zurück und auf die Tatsache, das verdächtige Personen beschrieben werden konnten, die offenbar in mehreren Fällen in Tatortnähe gesehen wurden. Damit ist das Kapitel Brandstiftung allerdings nicht abgeschlossen, Festnahmen gab es nach Angaben der Polizei bisher nicht.

Bei einem weiteren potenziellen Einsatzgebiet gibt Stefan Goebels, Wachbereichsleiter für Velbert, zuständig auch für Heiligenhaus, aktuell vorsichtig Entwarnung: „Wir haben aus unserer Sicht kein erhöhtes Aufkommen an nächtlichen Ruhestörungen in Heiligenhaus“, sagte er auf Anfrage. Nach Dienstschluss der Heiligenhauser Stadtwacht habe man das Geschehen allerdings genau im Auge, hieß es.

Anders wahrgenommen wird das aktuell offenbar in Teilen der Stadt. So hat unlängst der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralf Herre in einem Antrag an den Jugendhilfeausschuss folgende Feststellungen getroffen: Auf dem Panoramaweg, in Parks und auf Spielplätzen seien vor allem spätabends oft alkoholisierte Jugendliche lärmend unterwegs. Die CDU wünscht deswegen möglichst mehr Freizeitangebote für junge Leute, städtisch organisiert und vor allem gedacht als Angebot in den Ferien.

Voll im Plan liegt man nach Auskunft der Polizeipressestelle bei einem internen Großvorhaben für Heiligenhaus: Die Sanierung der alten Villa Kiekert, dem Traditionsdienstsitz am Höseler Platz, komme gut voran, hieß es, ebenfalls auf Anfrage. Rund 1,6 Millionen Euro kostet die Kernsanierung. Vermieter ist die Stadt. Bereits im August vergangenen Jahres zogen Beamte übergangsweise um ins Bürgerbüro und sind dort erste Ansprechpartner vor Ort. Im Januar 2021 soll die Wache wieder bezugsfertig sein. Auf der Zielgeraden angelangt ist man bei der Polizei auch in einer Personalfrage: Die Gespräche vor der Neubesetzung der Wachleiterstelle sind gelaufen, Landrat (und Kreis-Polizeichef) Thomas Hendele wird den neuen Wachleiter in nicht allzu ferner Zukunft vorstellen.