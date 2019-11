Neues Angebot : Hebammen leiten Wöchnerinnenstation

Das bewährte Konzept des Kreißsaals wird im Helios Klinikum Niederberg nun erweitert.

Die ganzheitliche Wochenbettstation des Helios Klinikums Niederberg soll zukünftig eine hebammengeleitete ganzheitliche Wochenbettstation werden. Das bedeutet, dass die Wöchnerinnen und Neugeborenen nach der Verlegung aus dem Kreißsaal auf der Station weiterhin in der Betreuung von Hebammen bleiben und das Team der Geburtshilfe den gesamten Aufenthalt der jungen Familien begleiten und sowohl fachlich als auch medizinisch gestalten. Seit dem Jahr 2008 hat sich das Konzept in Velbert, des damals ersten hebammengeleiteten Kreißsaals in Nordrhein-Westfalen, erfolgreich implementiert.

Im hebammengeleiteten Kreißsaal überwachen und leiten ausschließlich Hebammen natürlich verlaufende Geburten in eigener Verantwortung bei Frauen ohne erhöhtes Geburtsrisiko. Sie unterstützen das Vertrauen in den gesunden, natürlichen Geburtsverlauf und bestärken die Frauen in ihren eigenen Kräften. Dabei achten die Hebammen darauf, dass die werdenden Mütter in ungestörter Atmosphäre, außerhalb der Klinikroutine, das Kind zur Welt bringen können. Falls bei dem Geburtsvorgang Komplikationen auftreten und medizinische Versorgung notwendig wird, können die Hebammen jederzeit einen Arzt oder eine Ärztin hinzuziehen. Der an den Kreißsaal angeschlossene Not-OP, in dem jederzeit ein Notkaiserschnitt durchgeführt werden kann, sorgt für kurze Wege und eine zusätzliche Zeitersparnis in einer Notsituation.