Haustiere unbedingt impfen lassen : Staupe jetzt auch in Mettmann nachgewiesen

In der Nachbarstadt Mettmann wurden mehrere an Staupe erkrankte Füchse gefunden. Foto: pixabay

Kreis Mettmann Infizierte Wildtiere können in direktem Kontakt Haustiere anstecken.

In Metzkausen wurden in den vergangenen drei Wochen insgesamt drei abgemagerte Füchse gefunden. Sie wurden erlöst und in Abstimmung mit dem Amtstierarzt zur Untersuchung in ein Veterinäruntersuchungsamt gebracht. Dort wurde eine Infektion mit dem Tollwutvirus ausgeschlossen, aber der Verdacht auf Staupe bestätigt, teilte Ortslandwirt Johannes Kircher mit. Hunde und Katzen sollten gegen Staupe geimpft sein. Infizierte Wildtiere können in direktem Kontakt Haustiere anstecken. Futternäpfe sollten nachts nicht draußen bleiben.