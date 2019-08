Ratingen : Hauser Ring: Feuerwehrleute retten Fahrer

Ratingen (RP/kle) Am Donnerstag kam es zu einem Unfall am Hauser Ring. Dabei verletzte sich ein 72 Jahre alter Mann schwer. Gegen 11.20 Uhr war der 72-jährige Ratinger mit seinem Daihatsu auf dem Hauser Ring in Richtung Mülheimer Straße unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Auto verlor und gegen einen Baum stieß.

