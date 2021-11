Hausärzte in Ratingen : Ärzte können Impfanfragen kaum bewältigen

Hausärzte in Ratingen

Ratingen Hausarztpraxis verweist wegen der starken Nachfrage bereits auf andere Impfstellen. Möglicherweise haben Fachärzte noch freie Kapazitäten.

„Liebe Patienten, aufgrund der aktuellen Lage können wir uns vor Anfragen nach Impfungen nicht mehr retten“, schreiben die Hausärzte im Zentrum an der Lintorfer Straße auf ihrer Homepage und verweisen auf die Online-Liste der Impfärzte.

Dr. Johannes Podlinski, Mitglied des vierköpfigen Teams und gleichzeitig Sprecher der Ärzte im Kreis Mettmann, schätzt, dass es den anderen Hausärzten in Ratingen ähnlich geht. Die Nachfrage vor allem nach den Booster-Impfungen boomt und das Praxis-Telefon steht nicht still. Wer überhaupt in die Leitung kommt, muss mit längeren Wartezeiten rechen. Das Praxis-Team hat herausgefunden, dass zu Spitzenzeiten 2000 versuchte Anrufe eingegangen sind.