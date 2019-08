Heiligenhaus : Hauptstraße wird zur Oldtimer-Meile

Zum Tag des Denkmals am Sonntag, 8. September, locken zahlreiche Schätze auf vier Rädern zum Treffen in die Innenstadt.

„Es war schon zu später Stunde, als wir beim Neujahrsempfang die Idee hatten, dass man mal was für Heiligenhaus machen müsste“, erinnern sich Kiekert und Arbeitskreis-Sprecherin Annelie Heinisch. Damals war gerade die Hauptstraße umgebaut worden, die Händler hatte das arg belastet. Aus der groben Idee am Morgen nach dem Neujahrsempfang wurde ein konkretes Konzept und nach den ersten beiden Veranstaltungen, die eher eine Erprobungsphase waren, wurde der Termin an jedem zweiten Septembersonntag zum festen Punkt in den Kalendern vieler Menschen.