Ratinger Traditionsschule Minoritenschule kämpft um ihre Zukunft

Es kamen Tränen bei Tanja Esterhues, der Leiterin der Minoritenschule. Als Andrea Eickenberg-Henkel, die Vorsitzende der Schulpflegschaft an der Minoritenschule, mit ruhiger und sachlicher Stimme vortrug, was diese Schule für Eltern, Lehrer und Kinder bedeutet, wie immens man an dieser Schule hängt, wie Werte gelebt werden, wie international die Schule mittlerweile aufgestellt und wie stark der Zusammenhalt ist, da war es sehr still im Ratssaal. Politik und Verwaltung hörten durchaus ergriffen zu.