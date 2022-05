Mitgliederversammlung : Handwerkskammer verleiht Silberne Ehrennadel

Kreis Mettmann (RP) Die Frühjahrs-Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft Mettmann stand jetzt an. In dieser durften Kreishandwerksmeister Thomas Grünendahl und Geschäftsführer Torben Viehl in Vertretung des Präsidenten der Handwerkskammer Düsseldorf, Andreas Ehlert, eine ganz besondere Ehrung vornehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kreislehrlingswart und Elektroinstallateurmeister Bernd Münzenhofer erhielt für sein vorbildliches ehrenamtliches Engagement im Handwerk die Silberne Ehrennadel der Handwerkskammer Düsseldorf. Bernd Münzenhofer ist seit 2016 als Arbeitnehmervertreter ordentliches Mitglied im Vorstand und im Berufsbildungsausschuss der Handwerkskammer Düsseldorf.