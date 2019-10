Ratingen : Handgemachte Livemusik im Tragödchen

Ratingen (RP) Weiter im Programm: Am heutigen Donnerstag, 20 Uhr, gibt es schon wieder eine Premiere im Ratinger Tragödchen zu feiern: Zu Gast im Buchcafé Peter und Paula an der Gruitstraße ist die „acoustic5 electric band“ mit Claudia Fischbacher und Sandra Reinbott als Frontfrauen.

Die Musiker hinter den beiden Sängerinnen sind Horst Winstermann an der Gitarre, Claus Winstermann am Bass und Torsten Reinbott am Schlagzeug. Bei dem Namen Fischbacher klingelt es vielen Tragödchen-Fans in den Ohren, denn der Göttergatte von Claudia Fischbacher, Axel Fischbacher, gab in verschiedenen Jazz-Formationen schon fast 20 Konzerte im Tragödchen in den vergangenen zwölf Jahren. Nun kommt seine Holde um die Ecke (aus Wuppertal). Im Gepäck ihre Coverband, die echte handgemachte Livemusik auf die Bühne zaubert. Bekannte und weniger bekannte Stücke aus Pop, Jazz und Funk werden neu arrangiert und sogar mal in eine andere Stilistik gebracht; natürlich ohne die Essenz des Orginals zu verlieren. Den Versuch, diese Musik in eine Schublade zu packen, sollte man am besten gar nicht erst anstellen: Sie inspiriert sich bewusst an sehr unterschiedlichen Genres und Stilrichtungen und interpretiert sie dann auf ihre individuelle Art – und die hört man sich am besten live an. Weitere Informationen unter Tel. 02102/26095.