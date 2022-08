Tür zu - Geschäft offen : Verband unterstützt Händler mit Plakatkampagne

Ratingen Nach zwei Jahren Pandemie steht die Branche mit der Energiekrise vor der nächsten großen Herausforderung. Mit einer Kampagne will der Handelsverband unterstützen.

() Die Energiekrise trifft den Einzelhandel hart, die Energiepreise für die Unternehmen steigen exorbitant und stellen die Kalkulationen der lokalen Händler auf den Kopf. Nach zwei Jahren Pandemie steht die Branche damit nun vor der nächsten großen Herausforderung. Mit einer Kampagne will der Handelsverband unterstützen.

„Der Einzelhandel ist gleich doppelt betroffen. Die Unternehmen haben höhere Kosten und den Kunden bleibt angesichts steigender Nebenkosten weniger Geld für den Konsum. Die Branche will in dieser auch für die Gesamtgesellschaft schwierigen Phase ihren Beitrag zum Energiesparen leisten und startet deshalb eine Plakataktion für Händler“, so Stefan Genth, Präsident des Handelsverbands NRW.