An(ge)dacht : Handeln für Gerechtigkeit

Pastor Daniel Schilling und Gemeindereferent Ralf Gassen vor St. Peter und Paul: Sie haben die Zukunft der Gemeinde im Blick. Foto: RP/Achim Blazy

Gemeindereferent Ralf Gassen von St. Peter und Paul beschäftigt sich mit dem Motto der MISEREOR-Fastanaktion. Diesmal geht es um das Thema Gerechtigkeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ist Ihnen das auch schon mal so ergangen? Sie lesen einen Text, Sie befinden sich an einem bestimmten Ort, Sie führen ein Gespräch und nach einer Weile denken Sie: „Das habe ich doch schon einmal genauso gehört, gesehen oder gefühlt. Ein echtes „Déjà-Vu“!

Mir ging es so, als ich diese Zeilen hier schrieb. Ja, Sie und ich haben recht: Vor genau einem Jahr habe ich Sie an dieser Stelle mit dem Motto der MISEREOR – Fastenaktion „Es geht! Anders.“ zu einem Perspektivwechsel angeregt und eingeladen. Entgegen aller Hoffnungslosigkeit und hinsichtlich der immensen Herausforderungen in dieser einen Welt galt es auf das zu schauen, was, wenn auch anders, „dennoch geht“.

Heute bleiben uns die Klimakrise, die Armut vieler Menschen, die Verletzung der Menschenrechte und vieles mehr weiterhin als ungelöste Probleme der Menschheitsfamilie. Dazugekommen ist ein weiterer schrecklicher Krieg, der Krieg in der Ukraine, mitten in Europa! In diesem Jahr tauscht MISEREOR im Slogan für 2022 nur ein Wort aus: „Es geht! Gerecht.“

Ich frage mich, ob hier die Wörter und Satzzeichen wirklich die richtigen sind? Müsste es nicht ehrlicherweise lauten: „Es geht so, aber gerecht? Was ist denn gerecht an einem Krieg, bei dem so viele unschuldige Menschen leiden und sterben? Was ist denn gerecht an der ungleichen Verteilung der Güter auf unserer Erde? Die Waage der Gerechtigkeit ist gerade nicht in der Waage! Und dennoch: Es soll trotzdem weitergehen – für mich.