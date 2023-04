Kriminalität in Ratingen Härtere Strafen für Automaten-Sprengungen gefordert

(kle) Die Bilder der Verwüstung sind noch in frischer Erinnerung. Mitte März kam es zum wiederholten Mal in Ratingen zu Sprengungen von Geldautomaten. Durch die Wucht der Explosionen wurden die Filialräume zweier Banken in Ratingen Mitte und eines Geldinstitutes in Lintorf stark beschädigt. Die örtliche CDU fordert Geldeinfärbesysteme in Automaten. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Beyer unterstützt dies. Darüber hinaus müssten die Strafbarkeit von Geldautomatensprengungen in Deutschland neu geregelt und die Mindeststrafe angehoben werden, so Beyer, der dringenden Handlungsbedarf im Bundesinnenministerium sieht.